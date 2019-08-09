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Зеленскому показали "черта", которого он упустил в Киеве: фото

пятница, 09 августа 2019, 22:28
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В социальных сетях продолжают остро реагировать на заявление главного редактора российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова о создании своего представительства в Украине.

Особо гневную реакцию вызвала у некоторых пользователей фотография Венедиктова на фоне здания Службы безопасности Украины.

В связи с этим вспомнили недавний инцидент в Борисполе, где президент Владимир Зеленский поскандалил с секретарем местного горсовета Ярославом Годунком и пообещал "позвонить Баканову (замглавы СБУ – прим. ред.) по поводу этого черта", имея в виду именно Годунка.

На Twitter странице "Баба і кіт" опубликовали фото Венедиктова на фоне СБУ с "уточнениями".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 9 августа главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что намерен открыть в Киеве филиал своего радио.

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