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​Друг главного пиарщика Путина хочет запустить в Украине российское радио: соцсети в гневе

пятница, 09 августа 2019, 09:33
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Главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что намерен открыть в Киеве свое представительство.

В сети на это бурно отреагировали.

"Поясню тем, кто, может, не в курсе, что это. Это - прямая диверсия Кремля в Украине. Они обнаглели настолько, что совсем потеряли берега.

Коротко. "Эхо Москвы" - это "СМИ", которое приглашает в эфир и публикует российских террористов, убийц украинцев. Их там таких много, но одной фамилии - "политрук днр" Прилепин, думаю, хватит. Также их постоянный автор - "крымский блогер" Горный, которого Венику спустил Кремль в момент аннексии Крыма для пропаганды против Украины и крымских татар. И вишенка на торте - зам Венедиктова - Рувинский - открытый крымнашист, недавно попал в "Миротворец" за незаконное посещение Крыма", - написал на своей странице в Facebook журналист Айдер Муждабаев.

"На кой они нам здесь нужны?", "Чего же они все лезут и лезут....", "Главный кремлёвский крот в Киеве...это пздц полный...", "Веник умеет. Наблюдая как Эхо работало эти годы в РФ, скорее всего оно начнет с очень патриотичных программ, но постепенно, по чайной ложке скатится до Гиркина и Макса Шевченко", - среди прочего пишут пользователи сети.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 15 июля, в Подольском районном суде пройдет заседание по делу руководителя информагентства "РИА Новости" Кирилла Вышинского: на этом заседании его могут освободить из под стражи

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