Пьяный коп в Мелитополе попал в скандал из-за оскорбления бойцов ВСУ: фото "героя"

В Мелитополе Запорожской области полицейский оскорбил военнослужащего, конфликта удалось избежать только из-за напарника хама в форме.

Об этом пишет местное издание MV.org.ua со ссылкой на свидетельства военного.

По его словам, полицейские явно в состоянии алкогольного опьянения остановили его авто для досмотра, но когда узнали, что за рулем военный, начали ему хамить и обвинять в торговле оружием.

"Я ехал утром на службу, в форме. На Белякова меня остановили полицейские. Один из них подошел и, невнятно представившись, потребовал, чтобы я предъявил документы и открыл багажник. На резонный вопрос, с какой стати, пояснил - для проведения осмотра", - рассказывает военнослужащий.

В ответ на требование полицейских военнослужащий призвал привести двух свидетелей, чтобы сделать обыск санкционированным.

"Тут началось. Полицейский вел себя "удивительно". Хамил "я тебя сейчас за уши вытащу", оскорблял "да вы все там в армии алкаши ", обвинял, что главный заработок участников боевых действий - это торговля оружием", - отмечается в публикации.

Затем напарник виновника происшествия сообщил, что они куда-то спешат и патруль уехал.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Бердянске Запорожской области известный журналист попал в скандал с группой местных жителей – "хозяев пляжа", которым не понравилось, что журналист пользуется в речи украинским языком. Те заявили, что в городе "даже копы за Россию".