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Тут даже копы за Россию: видео и детали скандала с "хозяином" пляжа в Бердянске

вторник, 16 июля 2019, 15:02
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В Бердянске Запорожской области известный журналист Вячеслав Гармаш попал в скандал с группой местных жителей из-за украинского языка.

Об этом говорится в посте супруги журналиста в Facebook.

Так, журналист попросил на украинском языке персонал частного отеля у побережья разрешения пересечь его территорию по пляжу. Однако персонал отреагировал с раздражением на его просьбу, негативную реакцию вызвала речь журналиста. Ему ответили отказом нецензурной лексикой.

Семья журналиста напомнила, что согласно законодательству, 50 метров возле пляжа – это территория общественного пользования, но местные по-прежнему стояли на своем, указав, что у них украинское законодательство не работает, поскольку они и местные полицейские поддерживают Россию.

"Вызывай, хохлица, они здесь тоже за Россию, и это ты пойдешь в обезьянник", - заявили сотрудники пророссийского отеля.

В конце видеоролика сотрудник гостиницы предложил журналисту с супругой самим демонтировать забор и пройти вдоль береговой линии.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналист рассказал, как Россия пытается укрепить свое влияние на украинцев посредством информационного вещания.

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