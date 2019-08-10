​Тело долго доставали из-под авто: опубликованы фото жуткого ДТП в Запорожье

9 августа в Запорожье местный стихийный торговец микроавтобусом наехал на пожилую женщину, вследствие полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Об этом сообщает местное издание "Голос Запорожья".

Инцидент случился вечером на Правом берегу по улице Дудыкина, рядом с детским садом, недалеко от рынка. По словам очевидцев, водитель ехал очень медленно и просто не заметил бабушку на своем пути.

В результате пенсионерка буквально исчезла под колесами. На место происшествия сразу вызвали полицию и ГСЧС.

По предварительной информации, констатировать смерть женщины долго не могли, с помощью специальных инструментов тело вытягивали из-под автобуса.

Как сообщал "Апостроф", 7 августа на участке автодороги "Львов-Пустомити-Меденичи" произошла авария вследствие которой погиб пешеход.