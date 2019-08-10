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​В Харькове завели дело на полицейского, избившего пенсионера: фото и видео

суббота, 10 августа 2019, 15:36
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В Харькове силовики отстранили от работы полицейского, которого подозревают в нападении на пенсионера.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Инцидент произошел в городском общественном транспорте несколько дней назад. Потерпевший с женой ехали из онкодиспасера. Когда пара зашла в трамвай, женщина увидела, что в кресле, предназначенном для людей с особыми потребностями сидит молодой человек.

Пенсионерка обратилась к пассажиру, чтоб сказать о том, что это специальное место, а у нее есть удостоверение инвалида. В ответ на замечание попутчик нецензурно выразился в адрес пожилой женщины, а вскоре между ним и потерпевшим завязалась драка.

Позже в полиции подтвердили, что нападавшим является сотрудник Слободского отдела полиции, его уже отстранили от должности. Следователи открыли уголовное производство по статье 296 УК Украины ("хулиганство"). Если вину правоохранителя докажут, он будет уволен.

Как сообщал "Апостроф", группа подростков избила бездомного в Запорожье: свои действия они записывали на камеру.

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