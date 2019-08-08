В Запорожье пьяные подростки жестоко избили бездомного: опубликовано видео

Группа подростков напала на бездомных в Запорожье: свои действия они записывали на камеру.

Соответствующее видео опубликовал в Instagram блогер Андрей Лукин.

Как отмечается, подростки нашли в поле убежище бездомных, сделанное из палок, тряпок и полиэтилена. По неизвестным причинам несовершеннолетние начали избивать людей.

"Малолетние негодяи напились горючей смеси и решили отыграться за все, что не получается в жизни на слабых духом и телом людях… Нужно найти негодяев. отмечайте друзей и делайте репост", — написал Андрей Лукин.

Судя по видео, подростки находились в состоянии алкогольного опьянения. Парень, который особенно активно участвовал в избиении, с трудом держался на ногах, время от времени падая.

Стоит также отметить, что некоторые из находившихся в компании подростков пытались остановить избиение. Автор видео даже предлагает в шутку "успокоить" товарища газовым баллончиком.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве, в районе Виноградарь, группа несовершеннолетних парней избила бездомного, снимая процесс на камеру.