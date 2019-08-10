В Украине проводят обыски на корабле, поставлявшем топливо в Россию: подробности

В субботу, 10 августа, проводятся обыски на судне "Мария", которое подозревается в контрабанде нефтепродуктов в Россию уже во время аннексии полуострова.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым в Telegram.

Обыски проводятся на основании определения Херсонского городского суда в рамках уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда судна на временно оккупированную территорию Крыма.

Как уточнили в ведомстве, прецедентом для обысков стал тот факт, что в июне 2015 года данное судно под названием "Вилга" поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в аннексированный Севастополь.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине устроили масштабные обыски в двух аэропортах и на таможне.

Также НАБУ проводило обыски в здании суда, который вел резонансные дела "Приватбанка" и УПЦ (МП).