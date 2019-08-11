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Крым завидует: появились свежие фото и видео из курортной Кирилловки

воскресенье, 11 августа 2019, 11:12
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В сети показали фотографии с курорта Кирилловка (Запорожская область) и полупустые и грязные пляжи оккупированного РФ Крыма.

Об этом сообщает ресурс "РИА Мелитополь".

Немногочисленные туристы и жители аннексированного полуострова могут позавидовать туристам украинского курорта. В Кирилловке на пляжах множество отдыхающих, а также чистая и прозрачная вода.

В акватории моря в поселке Кирилловка царит полный штиль, на небе ни облачка. С раннего утра пляжи заполнили люди. А в это же время в Крыму в городе Ялта отдыхающих почти нет.

Блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% опубликовала фото с пляжа на полуострове, где не самая лучшая погода и ветрено. Там даже закрыты прибережные кафе из-за отсутствия туристов.

Как сообщал "Апостроф", спутник зафиксировал отравление Черного моря в аннексированном Россией Крыму. В Глухой бухте оккупированного Севастополя из космоса увидели канализационный выброс прямо в воду.

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