Пустые пляжи и клетки для людей: опубликованы показательные фото из Крыма

В сети появились показательные фото туристического оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

Как и в прежние месяцы на пляже нет отдыхающих. Такую картину малолюдного черноморского побережья полуострова запечатлели в селе Мысовое. На кадрах можно увидеть лишь несколько человек.

Также в интернете разместили фото автовокзала в городе Ялта. Там станцию отгородили забором-решеткой.

"На автовокзале как раз вчера только вспомнил о прелестях действительности "русского мира" - клетки для людей", - написали в сети.

Как сообщал "Апостроф", в то время как по всей России проходят массовые протесты, президент РФ Владимир Путин разъезжал на байке в аннексированном Крыму.