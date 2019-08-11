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Пустые пляжи и клетки для людей: опубликованы показательные фото из Крыма

воскресенье, 11 августа 2019, 09:14
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В сети появились показательные фото туристического оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

Как и в прежние месяцы на пляже нет отдыхающих. Такую картину малолюдного черноморского побережья полуострова запечатлели в селе Мысовое. На кадрах можно увидеть лишь несколько человек.

Также в интернете разместили фото автовокзала в городе Ялта. Там станцию отгородили забором-решеткой.

"На автовокзале как раз вчера только вспомнил о прелестях действительности "русского мира" - клетки для людей", - написали в сети.

Как сообщал "Апостроф", в то время как по всей России проходят массовые протесты, президент РФ Владимир Путин разъезжал на байке в аннексированном Крыму.

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