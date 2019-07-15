Сложно поверить: в сети показали туристический "бум" в Крыму, фото

В оккупированном Российской Федерацией Крыму, несмотря на то, что уже середина июля, не наблюдается наплыва туристов, более того, некоторые пляжи и вовсе выглядят пустынными.

Соответствующие снимки размещены на странице "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter.

Так, в Гурзуфе как на улицах, так и на пляже нет толп туристов.

В Керчи территория пляжа и вовсе выглядит заброшенной.

В Мысовом пляжи по-прежнему пустуют.

В Оленевке аналогичная ситуация.

"Сложно поверить, когда-то здесь было не пройти", "Умер курорт", "Это конец", - комментируют фото в интернете.

Как сообщал "Апостроф", жители Армянска (оккупированный полуостров Крым) жалуются на ужасные условия жизни из-за выбросов с местного завода "Крымский титан".

Между тем, российские СМИ активно пишут об увеличении потока туристов в оккупированный Крым, хотя на самом деле движения автомобилей по материковой части Украины на полуостров практически нет.