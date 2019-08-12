УЗ "порадовала" украинцев новым повышением цен на билеты

Компания "Укрзализныця" будет просить разрешения у правительства повысить цену на билеты для пассажиров.

Об этом глава компании Евгений Кравцов заявил в интервью "УНИАН".

По его словам, перевозки пассажиров сейчас убыточны и поэтому цены билетов нужно поднять до себестоимости перевозок.

"У нас высокий спрос, но при этом низкие цены, которые не покрывают себестоимость перевозок. С этим нужно что-то делать. Поэтому мы поднимаем вопрос на уровень государства. "Укрзализныця" не должна оказывать услуги государству ниже себестоимости", - сказал Кравцов.

Он также добавил, что такой шаг позволит увеличить парк и сделать перевозки безубыточными для компании.

Кравцов заявил, что для того, чтобы полностью удовлетворить спрос в сезон отпусков и в летний период, необходимо увеличить парк на 15-20 %.

"Сейчас у нас около трех тысяч вагонов, нужно еще примерно пятьсот", - сказал глава "Укрзализныци".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети разгорается скандал из-за тендерной закупки "Укрзализныцей" полотенец по цене 3600 гривен за штуку.