Они там совсем больные: сети шокировали рекомендации украинским учителям

В сети начали активно обсуждать методички, которые были выданы украинским учителям

на новый учебный год.

Как обратил внимание Владимир Завгородний в Facebook, в методичке по физике школьникам предлагается рассказывать про права человека, а не про привычные термины этой науки.

К примеру, на уроке, посвященном диффузии, учителям рекомендовано донести до учеников главные аспекты темы про гендерную дискриминацию в обществе.

На своей странице пользователь также опубликовал другие "странные" рекомендации украинским учителям и выразил свое недоумение такой методичкой, которая никак не вписывается в образовательный процесс по предмету "Физика",

В комментариях пользователи уже выразили свое недовольство.

Ранее "Апостроф" сообщал, что школьница из Украины благодаря своим стараниям и любовью к родине стала известной во всей Испании.