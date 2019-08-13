Они там совсем больные: сети шокировали рекомендации украинским учителям

В сети начали активно обсуждать методички, которые были выданы украинским учителям
Как обратил внимание Владимир Завгородний в Facebook, в методичке по физике школьникам предлагается рассказывать про права человека, а не про привычные термины этой науки.
К примеру, на уроке, посвященном диффузии, учителям рекомендовано донести до учеников главные аспекты темы про гендерную дискриминацию в обществе.
На своей странице пользователь также опубликовал другие "странные" рекомендации украинским учителям и выразил свое недоумение такой методичкой, которая никак не вписывается в образовательный процесс по предмету "Физика",
В комментариях пользователи уже выразили свое недовольство.
Ранее "Апостроф" сообщал, что школьница из Украины благодаря своим стараниям и любовью к родине стала известной во всей Испании.