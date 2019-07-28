​Чудесная история девочки из Крыма: как молодая украинка стала медиазвездой в Испании

Школьница из Украины благодаря своим стараниям и любовью к родине стала известной во всей Испании.

Об этом пишет издание "Зеркало недели".

Семья Мотречко родом из Крыма, из маленького поселка возле Красноперекопска. Папа вел небольшой бизнес — фермерство, у семьи был свой уютный дом, которым занималась мама. А Лия училась в классе с украинским языком обучения, и это для семьи было принципиально. Мама – крымская татарка, папа – украинец.

Когда Крым оккупировали, семья отказалась от российского гражданства, а потом и вовсе решила уехать от русского мира в Херсон.

Как и всем переселенцам, семье Мотречко на новом месте пришлось нелегко. Папа пытался начать бизнес с нуля, а Лия пошла в школу, где училась как всегда старательно и на отлично. Девушка мечтала стать дипломатом, поэтому прилежно изучала английский и поступила в лицей с уклоном "международные отношения". Очень увлекалась историей, — очерк Лии о борьбе украинского и крымскотатарского народа с имперским режимом России и тоталитарным режимом СССР был признан одним из лучших и получил награду от Меджлиса. А эссе об украинской революции 1917–1921 гг. принесло победу в конкурсе ученических работ.

В лицее, где училась Лия, родители платили за учебу 9 тыс. грн в год, хотя это и была коммунальная школа, состоявшая на балансе города.

"Мы пытались перевести Лию на бюджетное место, ну или хотя бы получить скидку в оплате, ведь дочь отлично училась, да еще и была переселенкой. Но ничего не получилось", — папа Лии Эдуард Мотречко.

Почувствовав ненужность своей стране, семья Мотречко решила переехать в Испанию, где и получила статус беженцев. В Севилье Лия пошла учиться в одну из местных школ.

"Здесь все очень дружелюбные и открытые. Здесь учителя по-другому общаются с учениками - на равных и с уважением, здесь легко и интересно учиться. Наверное, впервые в жизни я ходила в школу с удовольствием. А еще у испанских школьников много свободного времени после уроков. В Украине такого не было — я приходила домой после занятий и опять до ночи делала уроки. Но я благодарна украинской школе — все-таки у меня хорошая база знаний",- говорит Лия.

Через три месяца учебы Лия Мотречко лучше всех в школе сдала экзамен по испанскому — получила девять баллов из десяти возможных (хотя для того, чтобы сдать тест, достаточно было и пяти баллов). И этот результат стал лучшим не только в школе Лии, но и во всей провинции. Девушку пригласили в королевский дворец в Севилье, где вручили награду "За академические и личные успехи".

По традиции Министерство образования Испании выплачивает лучшему ученику денежную премию. Но дело застопорилось, ибо оказалось, что у семьи Мотречко на тот момент не было банковского счета. И какой же шок испытали чиновники, когда выяснилось, что лучшая ученица Севильи начала изучать испанский лишь недавно. Представитель министерства приезжал к Лие, чтобы лично познакомиться. Так о ней узнала вся страна.

"История этой 17-летней девочки — одна из историй двух тысяч украинских беженцев, приехавших в Испанию за последний год, но у нее неожиданный конец: девочка получила награду за лучшие академические достижения", — написала Huffington Post.

Во всех своих интервью и даже на награждении в королевском дворце Лия рассказывала о родном Крыме, о том, что он оккупирован, и что там нарушаются права человека. "Тут все были далеки от этого, — вспоминает Лия. — Когда я пришла в школу, никто не знал, кто такие крымские татары, что такое Крым, не слышал о том, что его оккупировала Россия. Мой учитель в школе не знал, что существует украинский язык, думал, что в Украине только русский. Газеты написали: "чудесная история девочки из Крыма".

Сейчас Лия закончила 4-й класс основной школы (это примерно как у нас 9-й) и дальше должна поступать в старшую профильную школу — ее здесь называют колледж или "бакалавриат" (у нас это 10–11 класс).

Девушка выбрала колледж неподалеку от дома и уже собиралась нести туда документы, как вдруг обнаружила в электронной почте письмо из очень престижной в Севилье школы.

"Мы тогда не знали, что это Министерство образования Испании выделило из своего фонда деньги на обучение Лии, - рассказывает папа Эдуард. - От нее нужно было только согласие. Мы были поражены, потому что никого ни о чем не просили. Вспомнилось, как в Херсоне бегали из-за школьной платы в 300 евро в год и просили скидку. А здесь нам министерство само дало грант в 24 тыс. евро, как раз на все годы учебы в колледже".

Со временем Лию без всяких конкурсов пригласили в Мадрид для участия в тренинге по лидерству и коммуникации для девушек. Финансирует эту программу крупный бизнес, и для участия в ней по конкурсу отбирают 40 девушек из разных провинций Испании.

Лия Мотречко заявляет, что уехала из Украины не навсегда — вот окончит университет, станет политиком или дипломатом и вернется. Об этом она твердит и в многочисленных интервью испанской прессе. "Я хотела бы помочь Украине вернуть Крым и стать лучшей страной для жизни", — заявляет девушка.

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