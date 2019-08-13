Отключите ему интернет: сеть взорвалась шутками из-за безграмотного поста "слуги народа"

Пользователей интернета взбудоражил безграмотный пост, размещенный на странице "Слуга народа" - Снятин" в Facebook. Некоторые предположили, что это фейк, но пока что ни опровержения, ни подтверждения информации нет.

В публикации якобы сам депутат предлагает обращаться к нему по вопросам, которые беспокоят район, но при этом в самой публикации много ошибок.

Пост вызвал бурную реакцию в сети, не остался в стороне и сам автор публикации - он возмущается, что все слишком грамотные.

Как известно, представитель партии "Слуга народа" Владимир Тимофийчук победил с отрывом в 348 голосов на 89-м округе в Ивано-Франковской области. Он получил 18,2% голосов (11 856 избирателей).

Как сообщал "Апостроф", в середине июля пиарщики президента Владимира Зеленского опубликовали текст на украинском языке о том, как правильно оформить резюме, где пользователи соцсетей заметили почти два десятка ошибок.