В Украину идет "адская" жара: синоптик озвучила прогноз и показала карту

Во вторник, 13 августа, в Украине ожидается "адская" жара, температура воздуха в большинстве областей составит +30+35 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в восточных областях прогнозируется +26+32 градуса, на Волыни, в Ровенской, Львовской областях - +24+28 градусов.

"Грозовые дожди пройдут во вторник в зоне атмосферного фронта на западе, вечером на севере Украины и также на Винниччине. Температурные контрасты - значительные, жара наберет обороты, поэтому в отдельных районах дожди могут переходить в сильные ливни и даже сопровождаться шквалом", - отметила Диденко.

Она добавила, что на остальной территории Украины будет сухо и солнечно.

В Киеве 13 августа, во вторник, ожидается жаркая погода. Температура воздуха в течение дня - +31+34 градуса. Дождь с грозой возможен в столице во второй половине дня или, скорее, вечером.

"На Маковея, в среду, жара в Украине еще будет продолжаться. Однако уже в западных областях начнется существенное понижение температуры воздуха, 14-го августа на западе предполагается +18+24 градуса. В дальнейшем похолодание постепенно будет распространяться по всей Украине. Дольше продержатся восток, юг и центральные области, ближе к востоку, - там жара ослабеет только в конце недели, в субботу-воскресенье", - подытожила синоптик.

Напомним, что неподалеку от Мелитополя, Запорожской области, была зафиксирована очередная природная аномалия: смерч из летающих насекомых.