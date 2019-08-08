В Запорожской области на видео сняли муравьиный смерч

Неподалеку от Мелитополя, Запорожской области, была зафиксирована очередная природная аномалия: смерч из летающих насекомых.

Соответствующее видео публикует "РИА Мелитополь".

Как отмечается, в посадках и полях под Мелитополем местные жители наблюдают необычное явление – нашествие летающих муравьев.

В то же время, по словам энтомологов, ничего необычного в данном явлении нет – похожие на мух муравьи размножились благодаря жаркой и влажной погоде. Этот феномен наблюдается каждый год, чаще всего в июле или августе. Это брачный период черных садовых муравьев, который длится всего несколько дней.

Специалисты заверяют, что летающие муравьи для людей не опасны.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 1 августа в Запорожской области бушевал сильный ураган, который принес много бед для местных жителей. Стихия срывала с домов крыши и валила деревья, а в результате непогоды полтысячи человек остались без света из-за поваленных столбов линий электропередач.