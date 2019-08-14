На Донбассе выстрелом в печень ликвидировали наемника из России: фото

На Донбассе после попадания пули в печень скончался российский наемник Никита Дубинов из города Сысерть, РФ.

Об этом у себя в Facebook сообщило российское сообщество Общественный благотворительный фонд "Наше Отечество", которое оказывает поддержку боевикам на Донбассе.

Как известно, после ранения в печень смерть наступает в течение получаса, если экстренно не принять меры и не оказать пострадавшему помощь. При этом в течение указанного времени человек, который получил ранение, страдает от внешней и внутренней кровопотери и испытывает серьезную боль.

"9 августа в Новоазовском районе ДНР погиб Никита Дубинов, позывной Шах, юный доброволец из города Сысерть, Свердловской области. Никита получил ранение в печень... до госпиталя парня доставить не успели", - пишут в сообществе.

Также отмечается, что "груз 200" с телом наемника уже был доставлен в Сысерть, а его похороны будут публичными. "Активисты" призвали всех желающих прийти на прощание с наемником, который воевал против Украины.

"Прощание состоится 13 августа в храме города Сысерть, Свердловская область", - отмечено в публикации.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о том, что в ходе разгрузки присланных из РФ боеприпасов при загадочных обстоятельствах были ликвидированы сразу 3 боевика.