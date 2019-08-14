Остались одни кости: отец убитого на Донбассе бойца ВСУ раскрыл страшные детали его смерти

Отец погибшего на Донбассе военнослужащего 30-й механизированной бригады Олега Обуховского Василий рассказал, как узнал страшную весть и поехал на Донбасс за телом сына.

Об этом пишет портал Армия Inform.

Так, по словам отца, после смерти сына ему и жене звонили боевики, они требовали, чтобы он забрал тело сына "в поле".

"После гибели и мне, и его жене звонили террористы и в трубку кричали: "Езжай и забирай тело сына в пшеничном поле. Он там лежит, прикопан" ... ничего не было, одни кости остались. Я ездил на опознание в Днепр", - вспоминает Василий.

16-летний брат погибшего защитника Украины Иван поделился своими воспоминаниями о трагических событиях.

"Мама сообщила эту страшную новость ... Когда я увидел плачущую маму, я сразу понял, что она мне скажет. Тогда мне было 12 лет, и я до конца не осознавал, какие события происходят в Украине", - рассказал он.

Олег Обуховский погиб во время артиллерийского обстрела сил агрессора у российско-украинской границы. Он с детства мечтал стать военным, закончил военный лицей, Киевский институт связи. К началу войны нес службу в Новоград-Волынском. Попал в АТО с первых дней.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети были опубликованы фотографии, как военнослужащие и родные простились с погибшими в Донбассе 6 августа бойцами морской пехоты.