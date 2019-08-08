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Священник опубликовал фото прощания побратимов с погибшими на Донбассе морпехами

четверг, 08 августа 2019, 09:00
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В среду, 7 августа, военнослужащие и родные простились с погибшими на Донбассе 6 августа бойцами морской пехоты.

Об этом сообщает священник Любомир Кащий на своей странице в Facebook.

Прощание с военнослужащими состоялось в Кальмиуском морге

"Печаль и сожалению сжимал сердца воинам... Четверо погибших Героев... Разве такое прощание могло быть? Оно должно было состояться на площади Свободы и в присутствии местной власти. Какой стыд за Мариуполь и их жителей, ведь благодаря этим воинам мы можем жить и работать", - написал Кащий.

Как сообщал "Апостроф", в сети огромную популярность приобрело открытое "письмо отца морпеха", адресованное президенту Владимиру Зеленскому в связи с гибелью четырех морских пехотинцев на Донбассе.

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