Под Запорожьем поймали банду дерзких школьников-грабителей: фото "героев"

В ночь на понедельник, 12 августа, в Запорожской области несовершеннолетние молодые люди совершили два ограбления.

Об этом пишет издание "Актуально" со ссылкой на данные полиции.

Группа местных подростков за ночь обокрала сразу два киоска в городе Энергодар. Они выбивали окна, и таким образом проникали в помещение. Украдены были сигареты и наличные средства.

В данный момент малолетние преступники были задержаны, их обнаружили в понедельник, 12 августа. Двое оказались учениками восьмого класса, а один – девятого, самый младший из группы – шестиклассник. Следователи полиции еще выясняют детали ограблений.

Как сообщал "Апостроф", ночью на 13 августа в Киеве двое грабителей похитили у женщины 49 тысяч гривен, когда она пыталась положить их на карту через терминал. После ограбления преступники оставили потерпевшей одну тысячу гривен.