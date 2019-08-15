Боевые котаны: появились трогательные фото с передовой ВСУ

В сети были опубликованы фотографии военнослужащих украинской армии на передовой с домашними питомцами – котами.

Снимки у себя в Twitter-аккаунте опубликовал пользователь "Конопляний Джмелик".

Так, на одном из фото девушка-военная держит на руках совсем маленького котенка, на втором военнослужащий гладит кота-подростка, а на третьем животное просто отдыхает на деревянных досках где-то в окопах.

Также блогер указал автора фотографий – их сделал Сергей Сергиенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее российская ФСБ после четырех месяцев переговоров и личного обращения пленного передала Украине собаку Джесси, которая находилась на борту корабля "Яны Капу" в момент его захвата в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Животное будет жить в семье военнопленного Сергея Чулибы в Херсонской области. Адвокаты посчитали освобождение животного предпосылкой к возвращению на Родину из плена украинских моряков.