Под Запорожьем полицейские имитировали убийство и поймали "оборотня в погонах": фото и видео

В Мелитополе Запорожской области сотрудники СБУ сумели задержать следователя одного из районных отделов Главного управления Национальной полиции области, который "заказал" убийство местного жителя.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины на странице в Facebook.

Согласно информации СБУ, предполагаемая жертва преступления обидел родственника сотрудника полиции, именно этом стало мотивом "заказа". Заплатить за преступление сотрудник полиции планировал 4 тысячи долларов.

Правоохранители сумели задержать сначала киллера, а затем и организатора убийства. Чтобы выйти на "заказчика", СБУ сымитировали смерть жертвы и сделали несколько постановочных фото с его "трупом".

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В данный момент в отношении задержанных начаты расследования по ст.15 и ст.115 УК Украины (покушение на преступление и умышленное убийство).

Как сообщал "Апостроф", ранее сотрудники СБУ в Черкасской области задержали россиянина, который готовил диверсию на стратегически важном военном объекте, у него обнаружены самодельные мины.