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Убийство школьницы под Кропивницким: всплыли данные о задержанном и его фото из зала суда

четверг, 15 августа 2019, 17:05
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Подозреваемый в убийстве школьницы Дианы Хриненко покинул Украину с нарушением миграционного законодательства год назад.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на главу ГУНП в Кировоградской области Романа Козьякова.

Он отметил, что улик в отношении подозреваемого было собрано "достаточно", чтобы доказать его причастность к преступлению.

"В рамках проведения следственно-розыскных мероприятий в уголовном производстве об исчезновении Дианы Хриненко полтора месяца назад было собрано достаточно фактов о причастности подозреваемого к совершению преступления. Однако возникли сложности в работе, которые не связаны с правоохранительными органами", - отметил Козьяков.

По его словам, подозреваемый скрывался за границей с 30 августа 2018 года. Также установлено, он был ранее судим за нарушение правил дорожного движения.

Представитель полиции отметил, что согласно результатам экспертизы, девушка умерла от перелома в основании черепа. Экспертизы относительно сексуальных контактов насильственного характера с Дианой Хриненко пока не проводилось.

Также 15 августа Ленинский районный суд города Кропивницкого должен избрать меру пресечения для предполагаемого убийцы Дианы Хриненко, но судье был объявлен отвод.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети были опубликованы фото прощания с 17-летней Дианой Хриненко, которая исчезла под Кропивницким в августе 2018 года. Согласно версии следствия, на девушку напали возле ее дома и только весной ее тело было найдено в поле неподалеку.

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