Появились фото и видео прощания под Кропивницким с жестоко убитой 16-летней школьницей

Под Кропивницким простились с 16-летней Дианой Хриненко, пропавшей 24 августа 2018 года и найденной убитой.

Об этом сообщает ТСН, публикуя видео с места похорон.

Попрощаться с девушкой пришли сотни людей. Ее хоронили в открытом гробу, а тело завернули в белый саван.

Напомним, на девушку напали в нескольких сотнях метров от собственного дома в августе, в День независимости. Более семи месяцев продолжались поиски и Диану надеялись найти живой. Но весной во время полевых работ тракторист вытащил из земли ее тело. В апреле этого года о поисках Дианы даже сняли один из выпусков программы "Стосується кожного".

Как сообщал "Апостроф", ранее под Винницей без вести пропала девочка.