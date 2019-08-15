Убийство Дианы Хриненко: появились подробности и фото задержания подозреваемого

В четверг, 15 августа, полицейские доставили в суд подозреваемого в убийстве 17-летней Дианы Хриненко в Кировоградской области.

Об этом сообщил замглавы Нацполиции Украины, Вячеслав Аброськин.

Девушка пропала 24 августа 2018 года, на пути домой от дискотеки. По дороге она говорила по телефону с парнем. Когда до дома оставалось около 300 метров, Диана закричала и сказала, что на нее напали. Потом связь с ней оборвалась. Тело девушки удалось обнаружить только в марте 2019 года.

"В рамках поисковых и оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия, мы, в буквальном смысле, обыскали каждый колодец, каждую канаву, обошли каждый двор и проверили всех ранее судимых граждан и лиц без определенного места жительства", – заявил Аброськин.

По его словам, при проведении следственных действий, полицейским удалось выйти на подозреваемого – 28-летнего жителя одного из сел Знаменского района в Кировоградской области, где и произошло убийство.

"Полицейским удалось установить местонахождение подозреваемого. Оказалось, что после совершения преступления мужчина на протяжении длительного времени скрывался на территории Республики Польша. Благодаря тесному сотрудничеству украинских и польских правоохранителей злоумышленник был передан полиции Украины", – говорится в сообщении полиции.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 27 июля под Кропивницким простились с Дианой Хриненко. Ее хоронили в открытом гробу, а тело завернули в белый саван.