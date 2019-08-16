Четверо погибших на Донбассе: штаб ООС объяснился за нестыковки в сводках

В штабе Операции Объединенных сил подтвердили информацию о гибели троих военнослужащих на Донбассе, однако заявили, что две смерти из трех произошли не из-за участия в боевых действиях.

Об этом со ссылкой на штаб сообщает InfoResist.

Ранее пресс-служба штаба ООС сообщала о гибели только одного бойца. Однако из различных источников стало известно о том, что за 2 дня погибло трое бойцов. Также в сетях говорили о смерти еще одного бойца, однако эти данные не были подтверждены.

В частности, Алексей Попко из города Днепр служил в 74-м отдельном разведывательном батальоне. О его гибели сообщила депутат Днепровского городского совета Юлия Дмитрова и отдел соцзащиты ветеранов горсовета.

Александр Колбун из Черновицкой области. О его гибели сообщил глава Маничевской районной администрации Андрей Линдюк. Парню было всего 20 лет.

По данным Цензор.НЕТ, в ночь с 14 на 15 августа в районе Золотого Луганской области погиб Василий Евстегнеев 1980 года рождения. Он служил в 72-й бригаде.

В соцсетях сообщают о гибели Константина Гаврика из Запорожской области. Он тоже служил в 72-й бригаде и погиб на Луганщине 14 августа. Официальные лица о его смерти не сообщают.

Согласно официальным данным, с 14 по 15 августа в зоне ООС погиб один военнослужащий. По году рождения (1980), который сообщает ведомство, можно допустить, что речь идет о Василии Евстегнееве. Он погиб в результате прицельного огня из гранатометов и пулеметов в населенном пункте Хутор, возле Золотого-5 на Луганщине.

Начальник пресс-центра Штаба ООС Виктор Шубец в комментарии подтвердил информацию о смерти лишь трех бойцов.

"На протяжении 14-го числа погиб один военнослужащий, о котором сообщалось на странице в facebook ООС, в результате боевых действий. И 15-го числа еще два военнослужащих, которые потеряли жизнь не из-за участия в боевых действиях, а по другим причинам. Это не боевые потери, поэтому они не озвучивались", — сообщил Шубец.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в июле 2019 года на Донбассе погибли от боевых ранений более 10 воинов Вооруженных сил Украины. Самому младшему погибшему бойцу было всего 19 лет.