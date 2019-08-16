Диверсант делал: в сети бурно отреагировали на фото памятника Захарченко в Донецке

В оккупированном Донецке был изготовлен памятник бывшему главе боевиков ДНР Александру Захарченко, в сетях посмеялись со "сходства" статуи с оригиналом.

Фотография памятника появилась на странице "Департамент антипропаганды ДНР" в Twitter.

Оригинальный снимок был опубликован на странице новостного издания боевиков "Инцидент ДНР".

Авторы публикации пошутили, что такой памятник следует установить в кафе, где и был убит Захарченко в 2018 году.

"Саньке Захарченко слепили памятник. Наверное, установят в кафе "Сепар", - отметили в публикации.

В то же время пользователи в комментариях вспомнили предыдущие поделки в честь лидера боевиков ДНР и предложили правоохранителям оккупационных администраций провести проверку, поскольку изготовление памятника похоже на диверсию.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали фотожабы с "воскресшими" проросийскими боевиками Донбасса: Гиви, Моторолой и главарем так называемой ДНР Александом Захарченко.