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Диверсант делал: в сети бурно отреагировали на фото памятника Захарченко в Донецке

пятница, 16 августа 2019, 15:18
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В оккупированном Донецке был изготовлен памятник бывшему главе боевиков ДНР Александру Захарченко, в сетях посмеялись со "сходства" статуи с оригиналом.

Фотография памятника появилась на странице "Департамент антипропаганды ДНР" в Twitter.

Оригинальный снимок был опубликован на странице новостного издания боевиков "Инцидент ДНР".

Авторы публикации пошутили, что такой памятник следует установить в кафе, где и был убит Захарченко в 2018 году.

"Саньке Захарченко слепили памятник. Наверное, установят в кафе "Сепар", - отметили в публикации.

В то же время пользователи в комментариях вспомнили предыдущие поделки в честь лидера боевиков ДНР и предложили правоохранителям оккупационных администраций провести проверку, поскольку изготовление памятника похоже на диверсию.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали фотожабы с "воскресшими" проросийскими боевиками Донбасса: Гиви, Моторолой и главарем так называемой ДНР Александом Захарченко.

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