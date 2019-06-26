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Боевики ДНР показали "кино с диверсантами", убившими Захарченко

среда, 26 июня 2019, 16:40
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Пропагандисты ДНР обнародовали "кино с диверсантами", которые якобы убили главаря ДНР Александра Захарченко.

Соответствующий ролик опубликован на канале так называемого МВД ДНР в YouTube.

Так, боевики утверждают, что к убийству Захарченко якобы причастны сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Байдала и Сергей Моторин.

Кроме того, пропагандисты боевиков заверяют, что в Донецке была задержана группа диверсантов, которая планировала физическое устранение верхушки ДНР, ею якобы руководил Андрей Байдала.

Стоит отметить, что на заявление боевиков и обнародованное видео уже отреагировали в сети, назвав очередной пропагандистский ролик плохо оформленным фейком.

Как известно, Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка. В СБУ заявляли, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов среди боевиков. Кроме того, его могли ликвидировать российские спецслужбы.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что российскую пропаганду поймали на лжи про убийц экс-главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Между тем, ярая поклонница боевиков Донбасса, российская певица Юлия Чичерина пожаловалась на травлю в соцсетях и визиты полицейских после выпуска ее песни про убитого главаря ДНР Александра Захарченко.

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