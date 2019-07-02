На экскурсии в аду: появились яркие фотожабы с "воскресшими" Гиви, Моторолой и Захарченко

В сети посмеялись и опубликовали фотожабы с "воскресшими" проросийскими боевиками Донбасса: Гиви, Моторолой и главарем так называемой ДНР Александом Захарченко.

В интернете разместили яркие коллажи.

Также пользователи сети прокомментировали фотожабы.

Как сообщал "Апостроф", ранее российскую пропаганду поймали на лжи про убийц экс-главаря ДНР Захарченко. Российские информационные издания сообщили, что французская разведка "раскрыла тайну" убийства "главаря ДНР" Александра Захарченко и сослались при этом на слова вышедшего на пенсию ветерана военной разведки Франции, которые имеет серьезные проблемы со здоровьем и обвинялся в геноциде населения Руанды.

До этого главарь ДНР Денис Пушилин сообщил о полном раскрытии убийства Захарченко, который был ликвидирован 31 августа 2018 года.