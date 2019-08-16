Дожди уходят: появился актуальный прогноз погоды на пятницу

В пятницу, 16 августа, в Украине будет теплая летняя погода, а осадки сместятся в сторону восточных областей – атмосферный фронт покидает территорию страны.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, согласно прогнозу, дожди с грозами ожидаются в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской области, а также на части Запорожской области. Температура воздуха, несмотря на осадки, здесь будет довольно высокая – 27-29 градусов выше нуля.

В то же время в центральной Украине и южных областях ожидается от 22 до 26 градусов. Будет сухо, скорость ветра комфортная. Немного холоднее будет на Западе – от 21 до 23 градусов, здесь также без осадков. В Крыму и Херсонской области по-прежнему комфортная погода для летнего отдыха на пляже – 27-29 градусов тепла.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик заявила, что в отдельных областях Украины до конца недели, 18 августа, наступит резкое похолодание – температура снизится до 15 градусов тепла.