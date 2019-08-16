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Натовские пули с рулем: в сети высмеяли фейк об обстреле ВСУ школы на Донбассе

пятница, 16 августа 2019, 05:32
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Российские пропагандисты на Донбассе запустили фейк о том, что якобы военнослужащие ВСУ обстреляли школу на оккупированной территории в городе Горловка. Эксперты указали на один важный момент – между школой и позициями украинских военных есть огромная железнодорожная насыпь, которую снаряды и пули не могли преодолеть.

Об этом сообщается в публикации пользователя Е3 Awacs в Twitter.

Он опубликовал карту местности, где четко видны "помехи" на пути движения пуль.

"Всё хорошо в объяснении орков, как в школу на Бессарабке попадают пули с Майорска. Одно только не ясно: как они преодолевают ж/д насыпь и густую лесополосу", - отметил пользователь.

Пользователи в комментариях под публикацией пошутили, что возможно украинские военнослужащие воспользовались специальными пулями НАТО, которые огибают преграды. Также была опубликована схема полета, которая указывает, что кучность стрельбы должна была быть чрезвычайно высока, чтобы с такого расстояния попасть именно в один объект. То есть в теории, как и на практике, такого обстрела не могло быть априори.

Как сообщал "Апостроф", ранее на оккупированных территориях Донбасса пропагандисты запустили фейк о том, что якобы президент Владимир Зеленский принял решение распустить Силы специальных операций ВСУ.

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