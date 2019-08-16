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Скандал в Украине с детскими прививками: что не так с запретом допуска в школы и детсады

пятница, 16 августа 2019, 10:28
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Правозащитники и врачи отмечают целый ряд проблем, которые возникли из-за запрета Министерства здравоохранения допускать не привитых детей к учебному процессу.

Об этом сообщается в материале "Апострофа": "Крайние меры: почему власти решили не пускать детей в школы и садики".

Так, Минздрав базирует свой запрет на статье 15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных заболеваний", однако согласно положению "Об организации и проведении профилактических прививок" возникает правовая проблема.

"Чтобы администрация школы узнала привит ребенок или нет, ей нужно получить справку о прививках. А информация о здоровье человека является врачебной тайной, и она не может разглашаться без согласия пациента", - пояснил юрист общественной организации "Батьки SOS" Роман Бондаренко.

В то же время врач-инфекционист, управляющий партнер Healthportal Андрей Осадчий обратил внимание на тот момент, что запрет посещать садики для отдельных детей не является гарантией здоровья социума. Дети по-прежнему вместе могут посещать детские площадки, игровые комнаты, торговые центры, кружки и т.д. Он подчеркнул, что даже при наличии всех вакцин дети могут быть недостаточно защищены.

"Не привитый ребенок является угрозой еще и потому, что вакцинация не является 100%-й гарантией того, что человек не заболеет", - добавляет Осадчий.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в команде президента Владимира Зеленского никак не отреагировали на призыв Министерства здравоохранения провести массовую вакцинацию населения.

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