Крайние меры: почему власти решили не пускать детей в школы и садики

К новому учебному году Минздрав совместно с Минобразования подготовили для школьников и их родителей неожиданный "сюрприз": детей, которые не прошли плановую вакцинацию, не будут допускать к учебному и воспитательному процессу в школах и детских садах. В МОЗ уверяют, что это вынужденная мера, ведь статистика заболеваемости корью в Украине остается достаточно высокой. Родители, которые принципиально отказываются от прививок, негодуют: по их мнению, действия чиновников нарушают конституционное право детей на образование. В аргументах сторон разбирался "Апостроф".

Принципиальная позиция

На самом деле, в Минздраве не придумали ничего нового. В статье 15 закона Украины "О защите населения от инфекционных заболеваний" сказано, что прием ребенка в учебное или воспитательное учреждение осуществляется при наличии медицинской справки, "а также, если ему проведены профилактические прививки в соответствии с календарем прививок". А детям, которым не были сделаны прививки, "посещение детских учреждений не разрешается".

Другое дело, что до эпидемии кори такие справки часто покупались, а родители по-тихому решали вопрос с директором школы или садика о приеме невакцинированного ребенка. Но после того как Минздрав и Минобразования публично заняли принципиальную позицию, очевидно, пристроить ребенка без прививок в садик или школу будет крайне проблематично.

Согласно календарю прививок, у детей до 6 лет должны быть прививки от гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и Хиб-инфекции. Кроме того, в 6 лет детям необходимо пройти повторную вакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи и паротита.

"В условиях коллектива невакцинированных детей инфекция распространяется очень быстро. И именно поэтому каждый раз с началом учебного года количество больных инфекционными заболеваниями резко возрастает. В этом году мы хотим предотвратить это заранее", - пояснила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Конечно, в условиях, когда в Украине наблюдается просто катастрофическая ситуация с заболеваемостью корью, власть должна что-то предпринимать. Но возникает два главных вопроса в медицинской и правовой плоскости: во-первых, предпринимается именно то, что нужно? Помогут ли такие действия реально уменьшить число инфекционных заболеваний? А, во-вторых, насколько вообще законно не пускать детей в школы и садики?

Медицинский аспект

С одной стороны, в сложной эпидемиологической ситуации изолировать потенциальных переносчиков инфекционных заболеваний от коллектива – решение простое, но верное.

"В Украине уже не первый год наблюдается тяжелая эпидемическая ситуация с корью. Необходимо обеспечить создание достаточного уровня коллективного иммунитета. Обеспечить его может вакцинация, - поясняет "Апострофу" врач-инфекционист, управляющий партнер Healthportal Андрей Осадчий. - Данные меры приняты еще и потому, что после 1 сентября, когда дети возвращаются в школы и сады, наблюдается рост заболеваемости".



Андрей Осадчий: "В Украине уже не первый год наблюдается тяжелая эпидемическая ситуация с корью" Фото: gettyimages.com

"В цивилизованных странах: США, Великобритании и других, такие меры предпринимаются, если возникает сложная эпидситуация, которая сложилась в Украине", - добавляет "Апострофу" заведующей лабораторией в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины Игорь Маричев.

В то же время родители, которые отказываются вакцинировать своих детей, не понимают, как их абсолютно здоровый ребенок может нести угрозу коллективному иммунитету.

"Но сегодня ребенок здоровый, а завтра может стать инфицированным, и послужить источником инфекции для тех детей, которые по состоянию здоровья и противопоказаниям не могут быть вакцинированными", - отмечает Маричев.

Но дело в том, что изоляция детей от общего учебного процесса не является абсолютно надежным предохранителем от распространения инфекционных заболеваний. Во-первых, детские коллективы ведь не только в садике или школе. Еще есть детские площадки, игровые комнаты, торговые центры, кружки, образовательные студии и много других мест для детского досуга, где справку о прививках никто не спрашивает.

Во-вторых, сами медики признают, что вакцина, конечно, действенное оружие против инфекций, но не панацея.

"Не привитый ребенок является угрозой еще и потому, что вакцинация не является 100%-й гарантией того, что человек не заболеет", - добавляет Осадчий.

Наконец, по мнению врача-инфекциониста Алексея Галимского, широкая кампания Минздрава в поддержку вакцинации и ограничительные меры для детей, напротив, сыграли злую шутку.

"Вместо менее 5% антивакцинально настроенных родителей, из-за совковых, казарменных методов концлагерного принуждения Супрун мы имеем уже более 30% родителей, настроенных к вакцинации скептически", - сетует Алексей Галимский.

Правовой аспект

Здесь все запутанно еще сильнее. Главный правовой аргумент Минздрава – статья 15 закона Украины "О защите населения от инфекционных заболеваний", которая разрешает не допускать не привитых детей к учебному процессу.

С другой стороны, согласно положению МОЗ "Об организации и проведении профилактических прививок", перед вакцинированием медработник обязан потребовать от родителей подписать форму № 063-2/о. Это информированное согласие и оценка состояния здоровья ребенка одним из родителей. В этой форме родитель должен подтвердить, что получил от медработника информацию обо всех рисках, связанных с осложнениями после вакцинации. Таким образом, выходит, что на основе информации о рисках родитель просто не может сделать выбор и отказаться от вакцинации, если хочет отдать своего ребенка в школу или садик.

"Но, чтобы администрация школы узнала привит ребенок или нет, ей нужно получить справку о прививках. А информация о здоровье человека является врачебной тайной, и она не может разглашаться без согласия пациента", - поясняет "Апострофу" юрист общественной организации "Батьки SOS" Роман Бондаренко.

Также статья 391 закона Украины "Основы законодательства Украины по охране здоровья" гласит: "Запрещается требовать и предоставлять по месту работы или учебы информацию о диагнозе или методах лечения пациента".

Правда, в законе Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения" предусмотрено отстранение от работы, учебы или посещения детского сада людей, которые уклоняются от прививок против инфекций. Однако полномочия отстранить того или иного ребенка от учебы, согласно этому же закону, имеют только чиновники Санитарно-эпидемиологической службы Украины. Но дело в том, что такая служба в стране давно ликвидирована.

Вспомогательный аргумент МОЗа – решение Верховного суда от 17 апреля 2019 года. Сокращенно фабула этого решения выглядит следующим образом: истец обратился в суд с требованием восстановить его ребенка в детском саду, куда малыша не захотели брать из-за отсутствия прививки. Верховный суд принял решение отказать в исковом заявлении, так как общее благо детей, которые могли бы заразиться от не привитого ребенка, перевесило индивидуальный интерес.



Верховный суд решил, что общее благо детей перевешивает индивидуальный интерес Фото: pixabay.com

"Но это решение касается только одного ребенка, одного садика, одной семьи. Оно не может распространяться на все детские сады и школы. Это решение в одном единственном деле, а не общепринятая практика, ведь у нас не действует прецедентное право", - добавил Роман Бондаренко.

Тем не менее, если МОЗ и Минобразования все же займут принципиальную позицию, детей, которые не получили в свое время необходимые дозы вакцин, не допустят в школы и детские сады. Но как быть, например, с законом "Об общем среднем образовании", в статье 6 которого гарантируется право на образование в государственных и коммунальных учебных заведениях всем гражданам Украины, независимо ни от состояния здоровья, ни от убеждений.

"Если будет обеспечено образование за пределами учебного заведения, например, индивидуальная форма обучения, то нормы закона не нарушаются. Но если ребенок будет лишен права на образование из-за недопуска, то тут можно говорить о нарушении закона и обращении в суд", - резюмировал Роман Бондаренко.

Действительно, согласно приказу Минобразования №8 от 12 января 2016 года, индивидуальная форма обучения может вводиться для детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать учебное заведение. Но где местные власти найдут столько учителей, которые после уроков согласятся пойти по домам к детям без прививок?

Впрочем, по мнению экспертов, опрошенных "Апострофом", родители не привитых детей будут стараться "порешать" вопросы в медучреждениях и отказываться от вакцинации по фейковым противопоказаниям.