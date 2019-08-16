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В Португалии поймали торговца оружием во все горячие точки мира: фото

пятница, 16 августа 2019, 13:23
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Бельгийского торговца оружием Жака Месье задержали в городе Эвора (Португалия) в рамках совместной операции правоохранительных органов Бельгии, Франции и Португалии.

Об этом сообщает бельгийское издание Le Soir.

Злоумышленник скрывался от правоохранителей в Португалии, но его смогли там задержать на основании международного ордера, выписанного по запросу бельгийского суда.

Установить местонахождение Месье удалось благодаря переправке принадлежащих ему лошадей из французского поместья торговца в Португалию, где он жил в деревенском доме с конюшней.

Бельгия, где злоумышленнику уже вынесен обвинительный приговор, настаивает на его выдаче.

Жак Месье считается одним из крупнейших торговцев оружием в мире. Он поставлял оружие, боеприпасы, и боевую технику, в том числе танки, самолеты и вертолеты, практически во все горячие точки мира в течение последних трех десятилетий, за что ему выносили приговоры в США и Франции.

В 2017 году бельгийский суд приговорил Месье к трем годам тюрьмы и штрафу 300 тысяч евро за поставки оружия и боевой техники в Ливию, Чад, Пакистан и Иран в 2006-2009 годах в обход международных санкций. Месье обжаловал приговор, однако апелляционный суд ужесточил наказание, увеличив тюремный срок до четырех лет, а штраф – до 1,2 млн евро. Его также признали виновным в членстве в преступной группировке. После вынесения этого приговора торговец оружием сбежал из Бельгии в Португалию.

Как сообщал "Апостроф", в Украине сотрудники правоохранительных органов задержали банду, вербовавшую подростков для продажи их органов.

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