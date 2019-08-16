В сети подняли на смех реакцию СБУ на бегство известного наркодельца

Служба безопасности Украины отстранила от исполнения служебных обязанностей сотрудников, которые отвечали за экстрадицию Амоса Дов Силвера, основателя сети распространения каннабиса Telegrass.

Об этом говорится в официальном комментарии спецслужбы.

Как отмечается, по факту побега наркоторговца из аэропорта "Борисполь" во время проведения экстрадиционных процедур проводится служебное расследование.

"Сотрудники Службы, отвечающие за выполнение этих мероприятий, отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проверки. Представители СБУ, которые непосредственно участвовали в процедуре экстрадиции, пока дают объяснения Управлению внутренней безопасности СБ Украины. Оперативные подразделения украинской спецслужбы проводят работу по розыску и задержанию иностранного гражданина", – говорится в сообщении.

В сети на комментарий отреагировали с юмором.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ранее в Бразилии главарь банды попытался сбежать из тюрьмы строгого режима, переодевшись в собственную дочь-подростка.