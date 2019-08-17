RU  UA  EN

суббота, 17 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 августа

15:05
"Совок" жив: сети впечатлил документ офиса Зеленского по поводу празднования Дня Независимости
15:05
Скандал с решением суда по Грымчаку: адвокат опубликовала интересный документ
14:38
Падение военного вертолета под Львовом: появились важные данные про экипаж
14:37
Смертельный пожар в отеле "Токио Стар" в Одессе: появились фото и видео с высоты
14:30
Все проигрывают: британский боксер сделал громкое заявление перед супербоем с Ломаченко
14:10
Исследование не подтверждает получение ДТЭК сверхприбылей от "Роттердам+" - эксперт
14:07
Трое неадекватов устроили стрельбу в киевском пабе: опубликованы фото
14:04
Знаменитый российский курорт ушел под воду: появились впечатляющие видео потопа
13:32
Трагедия в одесском отеле: основные версии пожара и данные о жертвах
13:27
Влиятельные международные институции поддержали реформу управления госбанками в Украине
13:13
Шевченко назвал состав сборной Украины на сентябрьские матчи
12:59
Украинские пограничники разгневали сети конфискацией оружия для "Битвы Наций": опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Не поделили скамейку: сети повеселила драка в Крыму музыканта со священником РПЦ

суббота, 17 августа 2019, 02:27
переглянути новину українською

В оккупированном Россией Крыму на набережной Ялты произошла драка между уличным музыкантом и московским священником.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы оккупационных администраций на полуострове – МВД РФ по Крыму.

"Около 19:00 в УМВД России по городу Ялте поступило сообщение о том, что на набережной между гражданами произошел конфликт, переросший в драку. Участники конфликта получили телесные повреждения", - сообщила полиция оккупантов.

Сам фигурант дела – священник РПЦ Алексей Забелин, заявил прессе, что гулял с женой и пятью детьми по набережной и они все присели на лавку, чтобы помочь одному из сыновей наклеить пластырь на ногу.

"Вдруг неожиданно подошел человек и столкнул ребенка с лавки", - сказал он и отметил, что после этого началась драка, в ходе которой он получил несколько ударов в челюсть.

По его словам, нападавший заявил, что является местным, и не рад гостям из России. Священник отметил, что местные правоохранители "неохотно отреагировали на ситуацию".

В сети история вызвала иронию среди украинских пользователей. Они порекомендовали россиянам воздержаться от поездок на оккупированную территорию Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Судаке группа фотографов избила туриста из России, который отказался платить за фото с животным.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Скоро в школу: как сэкономить на арсенале первокласника

Лето возвращается: чем украинцев порадует погода на выходные

В Кремле "подгорает": у Путина есть два сценария решения украинского вопроса

Крайние меры: почему власти решили не пускать детей в школы и садики

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: