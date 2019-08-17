Не поделили скамейку: сети повеселила драка в Крыму музыканта со священником РПЦ

В оккупированном Россией Крыму на набережной Ялты произошла драка между уличным музыкантом и московским священником.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы оккупационных администраций на полуострове – МВД РФ по Крыму.

"Около 19:00 в УМВД России по городу Ялте поступило сообщение о том, что на набережной между гражданами произошел конфликт, переросший в драку. Участники конфликта получили телесные повреждения", - сообщила полиция оккупантов.

Сам фигурант дела – священник РПЦ Алексей Забелин, заявил прессе, что гулял с женой и пятью детьми по набережной и они все присели на лавку, чтобы помочь одному из сыновей наклеить пластырь на ногу.

"Вдруг неожиданно подошел человек и столкнул ребенка с лавки", - сказал он и отметил, что после этого началась драка, в ходе которой он получил несколько ударов в челюсть.

По его словам, нападавший заявил, что является местным, и не рад гостям из России. Священник отметил, что местные правоохранители "неохотно отреагировали на ситуацию".

В сети история вызвала иронию среди украинских пользователей. Они порекомендовали россиянам воздержаться от поездок на оккупированную территорию Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Судаке группа фотографов избила туриста из России, который отказался платить за фото с животным.