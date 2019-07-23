Туристов в Крыму избили ногами за отказ платить за фото: все попало на видео

В оккупированном Российской Федерацией Крыму жестоко избили туристов, которые отказались платить за фото с орлами.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал Сандро Кириак.

По его словам, инцидент произошел 22 июля у стен Судакской крепости, туристов были ногами.

"Как говорят друзья - эти с орлами развели парней на фотографирование, а после стали вымогать деньги, требовали больше, а за отказ начали бить толпой на двоих… Сколько раз уже сказано: это не просто фотографы с животными - это реальные вымогатели денег. Это грабеж и разбой, сами посмотрите", - отметил Кириак.

Ролик активно комментируют в сети.

Как сообщал "Апостроф", жители Армянска (оккупированный полуостров Крым) жалуются на ужасные условия жизни из-за выбросов с местного завода "Крымский титан".

Между тем, российские СМИ активно пишут об увеличении потока туристов в оккупированный Крым, хотя на самом деле движения автомобилей по материковой части Украины на полуостров практически нет.