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Туристов в Крыму избили ногами за отказ платить за фото: все попало на видео

вторник, 23 июля 2019, 23:59
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В оккупированном Российской Федерацией Крыму жестоко избили туристов, которые отказались платить за фото с орлами.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал Сандро Кириак.

По его словам, инцидент произошел 22 июля у стен Судакской крепости, туристов были ногами.

"Как говорят друзья - эти с орлами развели парней на фотографирование, а после стали вымогать деньги, требовали больше, а за отказ начали бить толпой на двоих… Сколько раз уже сказано: это не просто фотографы с животными - это реальные вымогатели денег. Это грабеж и разбой, сами посмотрите", - отметил Кириак.

Ролик активно комментируют в сети.

Как сообщал "Апостроф", жители Армянска (оккупированный полуостров Крым) жалуются на ужасные условия жизни из-за выбросов с местного завода "Крымский титан".

Между тем, российские СМИ активно пишут об увеличении потока туристов в оккупированный Крым, хотя на самом деле движения автомобилей по материковой части Украины на полуостров практически нет.

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