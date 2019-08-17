Украинский рыбак рассказал на видео про беспредел спецслужб Путина на Азове

ФСБ незаконно задерживает украинцев в Азовском море, а затем с помощью угроз заставляет их дать ложные показания о браконьерском вылове.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Согласно публикации, в 2018 году работники ФСБ РФ задержали двух украинских рыбаков на судне возле Бердянска и доставили в город Ейск Краснодарского края. Затем их допросили без адвоката и потребовали подписать ложные показания под угрозой обвинения в диверсиях. Также моряков предупредили, что у них на судне "обязательно найдут" взрывчатку и оружие. Рыбаки были вынуждены подписать документ и их отправили в колонии по обвинению в незаконном рыбном промысле. Также был конфискован их катер.

В СБУ подчеркнули, что такая деятельность российских спецслужб является нарушением международного права.

Также было опубликовано видео с рассказом моряка.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Администрации морских портов заявили, что агрессия России против Украины нанесла украинским морским портам на Азовском море ущерб в виде недополученной прибыли в размере 6 млрд грн.