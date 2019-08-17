RU  UA  EN

суббота, 17 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 августа

15:05
"Совок" жив: сети впечатлил документ офиса Зеленского по поводу празднования Дня Независимости
15:05
Скандал с решением суда по Грымчаку: адвокат опубликовала интересный документ
14:38
Падение военного вертолета под Львовом: появились важные данные про экипаж
14:37
Смертельный пожар в отеле "Токио Стар" в Одессе: появились фото и видео с высоты
14:30
Все проигрывают: британский боксер сделал громкое заявление перед супербоем с Ломаченко
14:10
Исследование не подтверждает получение ДТЭК сверхприбылей от "Роттердам+" - эксперт
14:07
Трое неадекватов устроили стрельбу в киевском пабе: опубликованы фото
14:04
Знаменитый российский курорт ушел под воду: появились впечатляющие видео потопа
13:32
Трагедия в одесском отеле: основные версии пожара и данные о жертвах
13:27
Влиятельные международные институции поддержали реформу управления госбанками в Украине
13:13
Шевченко назвал состав сборной Украины на сентябрьские матчи
12:59
Украинские пограничники разгневали сети конфискацией оружия для "Битвы Наций": опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинский рыбак рассказал на видео про беспредел спецслужб Путина на Азове

суббота, 17 августа 2019, 05:34
переглянути новину українською

ФСБ незаконно задерживает украинцев в Азовском море, а затем с помощью угроз заставляет их дать ложные показания о браконьерском вылове.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Согласно публикации, в 2018 году работники ФСБ РФ задержали двух украинских рыбаков на судне возле Бердянска и доставили в город Ейск Краснодарского края. Затем их допросили без адвоката и потребовали подписать ложные показания под угрозой обвинения в диверсиях. Также моряков предупредили, что у них на судне "обязательно найдут" взрывчатку и оружие. Рыбаки были вынуждены подписать документ и их отправили в колонии по обвинению в незаконном рыбном промысле. Также был конфискован их катер.

В СБУ подчеркнули, что такая деятельность российских спецслужб является нарушением международного права.

Также было опубликовано видео с рассказом моряка.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Администрации морских портов заявили, что агрессия России против Украины нанесла украинским морским портам на Азовском море ущерб в виде недополученной прибыли в размере 6 млрд грн.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Скоро в школу: как сэкономить на арсенале первокласника

Лето возвращается: чем украинцев порадует погода на выходные

В Кремле "подгорает": у Путина есть два сценария решения украинского вопроса

Крайние меры: почему власти решили не пускать детей в школы и садики

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: