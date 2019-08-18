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Дефицит продуктов и медикаментов: озвучен печальный прогноз по жесткому Brexit
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Дефицит продуктов и медикаментов: озвучен печальный прогноз по жесткому Brexit

воскресенье, 18 августа 2019, 14:56
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В случае выхода Великобритания из Европейского союза без соглашения с Брюсселем королевство ждет дефицит топлива, продуктов питания и медикаментов.

Об этом сообщает The Sunday Times, ссылаясь на секретные правительственные документы.

В документах говорится, что такое развитие событий грозит кризисом работы портов, жесткой границей с Ирландией, а также ростом расходов на социальное обеспечение.

Кроме того, свыше 85% грузовиков, которые проходят через Ла-Манш, не смогут пройти таможню во Франции. Это повлечет за собой задержки в поставках топлива и медикаментов, а также пищевых продуктов.

В документах указано, что правительство страны намерено покинуть ЕС 31 октября при любых условиях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что после завершения процедуры Brexit в Лондоне начнется подготовка встречи нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского.

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