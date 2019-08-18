"Гламурное" шествие ко Дню Независимости в Киеве высмеяли меткой фотожабой

Пользователи украинского сегмента социальных сетей продолжают негодовать из-за участия известного клипмейкера и режиссера Алана Бадоева в подготовке шествия на День Независимости Украины в Киеве.

Соответствующая фотожаба была опубликована на Facebook странице "Баба і кіт".

На снимке запечатлен разговор между Бадоевым и помощником в подготовке шествия, заместителем начальника Генерального штаба ВСУ генералом-полковником Игорем Колесником.

Пользователи предположили, как могло бы выглядеть общение клипмейкера и генерала.

"Это еще хорошо, что Бадоев, а не Виктюк", – шутят в комментариях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети создали группу под названием "Парад-2019: Марш защитников Украины", в которой указаны места проведения военных парадов, посвященных Дню независимости страны.