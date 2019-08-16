Шоу от клипмейкера "95 квартала": появились яркие фотожабы на шествие ко Дню Независимости

Пользователи посмеялись над организацией военного парада в Киеве ко Дню Независимости Украины клипмейкером Аланом Бадоевым и опубликовали фотожабы.

Картинки разместили в социальных сетях.

В группе "Хреновости" в Facebook отметили, что режиссером шествия к празднику стал экс-партнер Зеленского по бизнесу в "95 квартале".

"Руководство страны в очередной раз меняет свои планы: на взлетной полосе авиазавода "Антонов" идет подготовка к параду в обычном формате. Тренируются около десяти "коробок" с представителями ВСУ, НГУ, ГНСУ и ГСЧС. Все тот же парад, но без техники. Вооружение режиссеры Бадоев и Коляденко заменят новыми фишечки", - написали в сети.

Также в ресурсе подчеркнули, что Независимый Марш ветеранов, который пройдет в 11 часов 24 августа обходится без режиссуры.

Также и другие пользователи прокомментировали событие и опубликовали фотожабы.

Как сообщал "Апостроф", в сети создали группу под названием "Парад-2019: Марш защитников Украины", в которой указаны места проведения военных парадов, посвященных Дню Независимости страны.