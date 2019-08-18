Ученые создали таблетку от одиночества

Ученые Университета Чикаго разработали таблетку от одиночества, которая содержит гормон, уменьшения чувства тревоги и социальной изоляции.

Об этом сообщает издание i-D.

Лекарство было протестировано на молодых и здоровых добровольцах, которые, однако часто чувствуют себя одинокими. Их разделили на 2 группы: одна 8 недель получала плацебо, а вторая - таблетку, содержащую гормон прегненолон, который показал эффективность в снижении тревоги и социальной изоляции у мышей.

"Одинокий ум постоянно нам врет. Это как будто ты едешь на авто зимой с очень плохой видимостью. Идея в том, что таблетка как бы размораживает лобовое стекло, и ты наконец видишь все вокруг таким, каким оно есть. Ты перестаешь всех бояться, становишься более открытым к людям", - пояснила действие лекарства главный автор исследования Стефани Качиопо.

Исследователи говорят, что таблетка будет иметь лучший эффект, если дополнить ее работой над собой и ежедневно практиковаться взаимодействовать с другими людьми.

"Мы рассматриваем это лекарство как вспомогательную терапию, которая сопровождает упражнения, которые вы можете выполнять каждый день, когда общаетесь с другими. Потому что борьба с одиночеством - это ежедневная борьба", - отметила автор исследования.

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