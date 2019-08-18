Уже август: в сети на фото показали "колонны туристов" на путинском мосту в Крым

В сети показали свежие фотографии Крымского моста, по которому практически нет движения в сторону оккупированного Крыма, хотя туристический сезон в самом разгаре.

Новые снимки путинского моста в социальной сети опубликовал пользователь RoksolanaToday&Крым25%.

"Мы едем едем едем... ой,мы не едем? Август, колонны туристов", - подписаны фотографии.

Интересно, что российские СМИ регулярно сообщают о едва ли не рекордном потоке туристов в Крым. Судя по опубликованным фотографиям Крымского моста, такие новости являются очередным фейком российских журналистов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в интернете обнародовали фотографии для сравнения туристического сезона в оккупированном Россией Крыму и в Бердянске (Запорожская область).