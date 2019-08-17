На самом высоком пике: в сети сравнили фото пляжей в Крыму и на курорте Украины

В интернете обнародовали фотографии для сравнения туристического сезона в оккупированном Россией Крыму и в Бердянске (Запорожская область).

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

Как и следовало ожидать, сезон-2019 на аннексированном полуострове снова "провалился". Чтобы показать масштаб "бедствия" сравнили фото по состоянию на выходной день - субботу.

На ранее популярном "Массандровском пляже" в Ялте отдыхающих в пик сезона гораздо меньше, чем на набережной Азовского моря в Бердянске. На украинском курорте заняты практически все лежаки, много людей купаются, отдыхающим предлагают всяческие развлечения и аттракционы.

В Ялте на пляже "есть где развернуться". Там также есть туристы, но их можно буквально перечитать на пальцах, особенно если сравнить ситуацию в том же месте до оккупации.

Как сообщал "Апостроф", в сети активно обсуждают свежие снимки с пляжей оккупированного Россией Крымского полуострова.