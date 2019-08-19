Глубоко плевать: экс-главарь ДНР сделал интересное признание о захвате Крыма

Бывший главарь боевиков ДНР, участвовавший также в оккупации Крыма, Игорь Гиркин (Стрелков), заявил, что большей части населения полуострова было "плевать" на то, какой будет власть в Крыму.

Об этом он рассказал в интервью "МК".

По словам Гиркина, на Донбассе местное население якобы действовало на стороне оккупантов гораздо активнее, чем в Крыму.

"Донбасс по активности намного превзошел Крым. Включая, может быть, даже Севастополь. Я был и там, и там и прекрасно знаю, как происходила самоорганизация русских в Крыму. Значительной части населения было глубоко плевать на то, чья будет власть — российская или украинская", – признался боевик.

Гиркин считает, что если бы не действия России по оккупации полуострова, то даже сторонники "воссоединения" с РФ на баррикады бы не вышли.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Игорь Гиркин-Стрелков заявил, что не боится попасть на скамью подсудимых Гаагского трибунала и раскрыл свои планы на случай, если это произойдет.