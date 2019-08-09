Появились новые видео непогоды в Киеве и чуда после нее

Мощный ливень и ураган, которые обрушились на Киев в пятницу, 9 августа, нанесли в некоторых районах существенный ущерб.

Так, по всей столице сильный ветер ломал деревья и сносил рекламные баннеры.

Ливень накрыл почти все районы столицы.

В центре столицы, на улице Крещатик, на припаркованный автомобиль упал информационный знак. Кроме автомобиля никто не пострадал.

На проспекте Победы ветка упала прямо на дорогу. Водители проезжавших мимо машин оттащили ее в сторону.

Стихия обрушилась не только на Киев, но и на его пригороды, в том числе Софиевскую Борщаговку.

Однако после ливня над столицей в небе появилась яркая радуга.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 3 августа Одесскую область накрыла мощная непогода: некоторые улицы затопило из-за обильных ливней, а за городом пронесся смерч.