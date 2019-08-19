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Стало известно, сколько выплатят военным за отмененный парад в Киеве

понедельник, 19 августа 2019, 22:28
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На День Независимости Украины военные получат премию, размер которой, по некоторым данным, для рядовых составит от 100 до 300 гривен.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Анатолий Яворский.

Он сослался на собственные источники в Министерстве обороны. По словам журналиста, именно эти премии являются выплатами, которые получат украинские бойцы за счет отмененного военного парада в Киеве.

"Инсайд из Минобороны. Рядовые ВСУ получат премии от 100 (!) до 300 (!) гривен (конкретную сумму будет определять командир) за "отмененный парад на День Независимости". Вот такое уважение для наших защитников", – пишет Яворский.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в подготовке шествия, которое пройдет в столице на День Независимости Украины, будут участвовать клипмейкер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко.

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