Суд принял решение по блогеру, жестоко избившему ветерана АТО

Хмельницкий горрайонный суд принял решение арестовать до 1 октября блогера Артура Сороченко, подозреваемого в жестоком избиении ветерана антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Суд установил залог для подозреваемого в размере 40 140 гривен.

Отмечается, что Сороченко в суде признал свою вину и заявил, что с уважением относится к военным.

Ранее он на видео отрицал российскую агрессию против Украины и угрожал расстреливать АТОшников и расправляться с их женами.

Как известно, 13 августа правоохранители заявили, что блогера объявили в розыск после инцидента с избиением ветерана АТО. Через четыре дня мужчину задержали в Николаевской области.

Напомним, в Энергодаре Запорожской области избили до смерти 48-летнего ветерана АТО Евгения Бабанского. Травмы были настолько тяжелыми, что пострадавшего доставили в больницу уже в критическом состоянии.