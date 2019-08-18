Блогера, жестоко избившего ветерана АТО, задержали: опубликовано видео

В субботу, 17 августа, вечером в Николаеве задержали видеоблогера Артура Сороченко, который жестоко избил ветерана антитеррористической операции (АТО).

Об этом сообщают "Факты".

По словам спикера хмельницкой полиции Инны Глеги, Сороченко везут из Николаева в Хмельницкий, где ему будут избирать меру пресечения.

Как известно, видеоблогер ранее на видео отрицал российскую агрессию против Украины и угрожал расстреливать АТОшников и расправляться с их женами. После общественного резонанса его объявили в розыск за хулиганство.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Энергодаре Запорожской области избили до смерти 48-летнего ветерана АТО Евгения Бабанского. Травмы были настолько тяжелыми, что пострадавшего доставили в больницу уже в критическом состоянии.